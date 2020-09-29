Родственники погибшего в авиакатастрофе под Харьковом военного растрогали украинцев воспоминаниями

"Он покорил небо и там остался навсегда" - так о своем сыне Олеге Козаченко говорит его мать. Бортовой авиационный техник - один из 26-ти военных, погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевым.

Олегу Козаченко было 40 лет. Детство свое он провел в Городне, потом ушел в армию и служил в воинской части в Чугуеве. Потом пошел учиться на факультет компьютерных технологий. А более 10 лет назад связал свою жизнь с авиацией.

Мужчина сначала работал бортовым механиком, а потом-техником. Всего за несколько дней до авиакатастрофы он звонил маме.

"Самолет доставили нам 100-летний. Потертый такой и мы будем на нем курсантов учить. Да, а куда курсантов на него сажать? Ты там парашют надевай, если надо будет прыгать, то прыгнешь. Он смеется и говорит: «Как же я брошу?»

Він підкорив небо і там лишився назавжди: історія Олега Козаченка, який загинув в авіакатастрофі під Чугуєвим Він підкорив небо і там лишився назавжди: історія Олега Козаченка. Він один з 26 військових, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвим. Gepostet von Суспільне Чернігів am Montag, 28. September 2020

Через несколько недель, Олег Козаченко должен был приехать в село Стовповка в отпуск к родителям. До пенсии мужчине оставалось всего 3 года.

«Всегда веселый, бодрый, энергичный, полный сил и жизни. Он всегда хотел летать", - вспоминает сестра Нонна Шкот.

Похоронят Олега Козаченко в Харькове. Там у него осталась жена и 8-ми летний сын.

Ранее мы писали, что семьи погибших во время крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, получат по 1,5 миллиона гривен помощи

Об этом сообщил во время внеочередного заседания Кабинета Министров заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

"Министром обороны принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллионов 576 тысяч гривен на каждого", — рассказал Старобинский.

Чиновник также добавил, что выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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