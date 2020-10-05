Завтра на площади Свободы будет значительно больше людей

Во вторник, 6 октября, в Харькове простятся с курсантами и пилотами самолета Ан-26, который рухнул в Чугуеве

Накануне на площади Свободы проходит репетиция церемонии прощания с участием нескольких сотен курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военного оркестра, передает «UA.Харьков».

Фотографии репетиции облетели социальные сети, а в правоохранительных органах сообщили, что во вторник в Харьков приедет президент Украины Владимир Зеленский для участия в церемонии прощания.

По предварительной информации, церемония прощания начнется в 10 часов утра. В ней примут участие несколько тысяч военных, а также планируется привлечение военной авиации.

Как известно, авиакатастрофа произошла вечером 25 сентября. Военный самолет Ан-26 разбился около 20:45 возле Чугуева, рядом с трассой М-03. Погибли 26 человек: 19 курсантов и семь офицеров. Выжил только один курсант, Вячеслав Золочевский. Сейчас парень находится на лечении в харьковском госпитале, его жизни ничего не угрожает.

ГБР начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия.

Одного из курсантов, Валентина Рейзера, не допустили к полету, что фактически и спасло ему жизнь. После катастрофы он дал интервью, в котором рассказал, что потерял много друзей.

«Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибюк, Руслан Шеремет... Мне сложно подобрать слова... Трудно осознать, что я потерял столько друзей. И я представляю, какая это страшная утрата для родных», – рассказал он.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.