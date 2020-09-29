Мама погибшего под Харьковом в авиакатастрофе курсанта опубликовала на своей странице трогательный пост памяти сына
"Мой милый сынок, вчера 25.09. 2020 погиб в авиакатастрофе. Люблю тебя, ты в моем сердце навсегда", — написала Елена.
Мама погибшего курсанта также опубликовала фотографии сына.
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Пользователи выражают Елене искреннее сочувствие, отмечая, что плачет вся Украина. В комментариях парня воспоминают как всегда светлого, позитивного и доброго.
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Молодой человек получил 90% ожогов тела и множественные травмы во время крушения самолета АН-26 под Чугуевом.
Несмотря на усилия врачей - парень умер.
Прощание с остальными погибшими во время авиакатастрофы под Чугуевом состоится после завершения экспертиз.
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