Мама погибшего под Харьковом в авиакатастрофе курсанта опубликовала на своей странице трогательный пост памяти сына

"Мой милый сынок, вчера 25.09. 2020 погиб в авиакатастрофе. Люблю тебя, ты в моем сердце навсегда", — написала Елена.

Мама погибшего курсанта также опубликовала фотографии сына.

Пользователи выражают Елене искреннее сочувствие, отмечая, что плачет вся Украина. В комментариях парня воспоминают как всегда светлого, позитивного и доброго.

К слову, 29 сентября, на Мемориале Славы прощаются с 20-летним Виталием Вильховым, который погиб в авиакатастрофе под Харьковом

Молодой человек получил 90% ожогов тела и множественные травмы во время крушения самолета АН-26 под Чугуевом.

Несмотря на усилия врачей - парень умер.

Прощание с остальными погибшими во время авиакатастрофы под Чугуевом состоится после завершения экспертиз.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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