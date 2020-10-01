Мама единственного уцелевшего в Ан-26 курсанта, рассказала, как себя чувствует ее сын

Женщина рассказала, что ее сын Вячеслав Золочевский до сих пор лечится в военном госпитале в Харькове, но его состояние с каждым днем улучшается.

Пост вместе с фото на пороге медучреждения она выложила в Instagram, передает ТСН.



Прежде всего женщина отметила, что в госпитале ее сыном занимается внимательный и чуткий медицинский персонал, а медики делают всё возможное.

"Спасибо всем огромное за поддержку. Славко все еще в госпитале. Спасибо очень всему персоналу госпиталя за внимание, чуткость. Лечение продолжается. Самочувствие сына с каждым днем меняется и становится лучше", – написала она.

Как известно, у Вячеслава врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги. Во время падения курсанта привалило фюзеляжем. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выползти из самолета, который уже пылал, и бросился спасать однокурсника – Виталия Вильхового, который позже умер в больнице.

Также ранее сообщалось, что мать Вячеслава Золочевского, который пережил авиакатастрофу "АН-26" рассказала о пережитом в ту ночь.

"Я не знала, Славик жив или не нет. Я везде его искала глазами сына. Это был какой-то страшный сон. Сколько ребят не вернулось...", - со слезами на глазах вспоминает мама Славы.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о произошедшем на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта просит о помощи для сына.