Пристрасті навколо тендеру на закупівлю китайських поїздів для харківського метрополітену розгорілися в Харкові з новою силою

Цього разу український виробник, який брав участь в конкурсі на поставку поїздів, Крюківський вагонобудівний завод, звинуватив харківську владу в тому що вони надали неправдиву інформацію, повідомивши, що Європейський інвестиційний банк затвердив рішення Харківського метрополітену про переможця тендера.

Про це повідомляє KHARKIV Today.

За інформацією підприємства, в банку підкреслили, що участь фінустанови в розгляді процедури закупівель обмежується тільки перевіркою виконання умов фінансування.

«А повну відповідальність за процедуру закупівель в рамках проекту несе замовник - Харківський метрополітен», - заявили в Європейському інвестиційному банку.

З'ясувалися й інші цікаві моменти. Так, за твердженнями кременчуцького заводу, обслуговування українських поїздів для метро в шість разів дешевше за китайські, хоча джерела в Харкові повідомляли, що китайське обслуговування в два рази дешевше.

«Уже через рік експлуатації китайський проект в Харкові стане сумарно дорожчим, ніж український. А за термін експлуатації мерія КП «Харківський метрополітен» за рахунок платників податків Харківського регіону переплатять китайцям тільки за обслуговування і ремонти їх поїздів 43,2 мільйона євро», - підрахували на КВБЗ.

Більш того, на заводі стверджують, що технічні характеристики китайських поїздів не відповідають зазначеним у тендерній документації:

«Китайський виробник навіть не намагався ознайомитися з українськими стандартами, які ніколи не отримував в українського розробника з метою ознайомлення, щоб мати право стверджувати про можливість їх виконання».

Кременчужани також вказали на той момент, що звіт тендерного комітету Харківського метрополітену був з помилкою, що визнали в Європейському інвестиційному банку, і його довелося переписувати.

Нагадаємо, Харків закупить вісім поїздів, а також запчастини, інструменти та допоміжні послуги для системи метро у китайської компанії CRRC Tangshan.

Кожен поїзд складається з п'яти вагонів, його довжина - 96 метрів. Максимальна швидкість - 80 км/год. В оформленні використовуватимуться сірий, фіолетовий, жовтий і сині кольори.

Ми також писали про те, що співробітники метрополітену почали страйкувати проти невиплати зарплати, яку вони не бачили з березня. За информаии ЗМІ, підприємство заборгувало людям по 30-40 тисяч гривень.

У керівництві пояснили, що важкі часи спровоковані карантином. Через тривалий простій, а потім обмежень пасажиропотік упав удвічі, тому знизидися й доходи підприємства.

Нагадаємо, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася маєтвом в Іспанії.

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