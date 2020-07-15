Крюківський завод показав поїзда-труби для харківського метро

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу підприємства.

Тендер на поставку поїздів-труб для харківського метро виграла китайська компанія, але Крюківський вагонобудівний завод не згоден з результатами тендера і подав скаргу, щоб оскаржити дане рішення.

"ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в Україні виробником поїздів метро і має реальний досвід постачання зазначеної продукції як Київського, так і для Харківського метрополітену", – заявили на підприємстві.

Завод пропонує зібрати для Харкова поїзди з характеристиками, практично не відрізняються від тих, які запропонували китайські виробники. Переміщення пасажирів з вагона у вагон також буде вільним – через герметичні переходи.

На заводі стверджують, що тендер пройшов з порушеннями і сподіваються на перегляд його результатів.

"КВБЗ сподівається на те, що скарга, спрямована в штаб-квартиру Європейського інвестиційного банку з приводу порушень, виявлених в ході проведення тендеру, буде розглянута, а рішення тендеру переглянуто. Інформація про те, що у китайської компанії CRRC є потяг метро для України з більш сучасним зовнішнім виглядом і внутрішнім інтер'єром порівняно з конкурентами, викликає сумнів. Тим більше що компанія CRRC не має досвіду поставки своєї продукції на території країн СНД", – повідомили на підприємстві.

Також прес-служба опублікувала візуалізацію вагонів метро, які готові збирати для харківської підземки.

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