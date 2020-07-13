По 30-40 тысяч гривен задолжало КП «Харьковский метрополитен» своим сотрудникам

Поэтому люди, которым зарплату не платят с марта, вышли на акцию протеста, передает Politeka.net cо ссылкой на местные СМИ.

Около полусотни работников предприятия собрались в пятницу, 10 июля, на платформе станции «Московский проспект», требуя отдать им честно заработанные деньги.

В свою очередь на предприятии четырехмесячную задержку зарплаты списали на карнатин. Мол, из-за вынужденного простоя метрополитен не получал доходов, а следовательно, и платить зарплату сотрудникам было не из чего.

По словам заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Владислава Теренкова, сейчас метрополитен работает только за счет средств, поступающих от перевозки пассажиров. Чиновник надеется, что работники «войдут в ситуацию предприятия» и перестанут бастовать.

Теренков также отметил тот момент, что на сегодняшний день пассажиропоток метрополитена сократился наполовину по сравнению с 2019 годом, а доходы упали в два раза. Поэтому тех денег, которые сейчас зарабатывает предприятие, не хватает ни на обслуживание, ни на объемные виды ремонта подвижного состава, эскалаторного хозяйства и путей».

Людям пообещали, что долги по зарплате за март-июнь погасят до конца декабря текущего года.

Отметим, что о протесте высказались известные в Харькове журналисты и блогеры. Так, Александр Костенко написал о том, что подобные акции не будут иметь совершенно никакого эффекта, потому что большинство тех, кто выходит заявить о своих проблемах, на камеру не хотят говорить о проблемах на предприятии, открыто защищать собственные права, чтобы не потерять работу. За которую им не платят.

Гравред ресурса NewsRoom Павел Федосенко же высказал искреннее удивление поступком сотрудников стратегического, «особенно для личных бюджетов чиновников», предприятия.

«Это ж как нужно было за*бать людей, что они даже через свой Стокгольмский синдром переступили?», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

«… на акцию протеста вышли сотрудники КП "Харьковский метрополитен". Четыре десятка взрослых мужиков, преимущественно машинисты. Из них яйца, чтобы общаться с журналистами, нашлись примерно у 3-4 человек. Остальные нежно уходили от камер и диктофонов, а часть вообще делала вид, что пришла покурить с коллегами», – высказался в соцсети журналист Алексей Басакин.

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