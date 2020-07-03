Мэр Харькова Геннадий Кернес, который 27 июля отметил 61-летие, похвастался весьма оригинальным подарком

На своей странице он опубликовал картинку, на которой за рулем дорожного катка гонится за убегающим от него нардепом Александром Фельдманом. Видео создания рисунка он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что Кернес изображен показывающим свой фирменный знак «виктория», а также тут можно прочитать надпись «Дороге быть» и увидеть флаг Харькова.

«Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова. Дороге – быть», – подписал он видео.

Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова. Дороге - быть. А роликом делюсь с вами. ✌️ Gepostet von Геннадий Кернес am Freitag, 3. Juli 2020

Как известно, строительство дороги на Салтовку проходит через рынок Барабашово, большую часть площади которого занимают площадки торгового центра концерна «АВЭК и К» Александра Фельдмана. Перспектива сноса торговых точек, которые находятся на «красной линии» обернулась массовыми протестами предпринимателей, для которых мэрия пообещала новый рынок, а также обострившимся противостоянием между Фельдманом и Кернесом. Однако последний в интервью заверяет, что никакого личного конфликта нет.

«Никакого личного противостояния между мной и Фельдманом нет. Просто это рынок, который его «кормит». И в сложившейся ситуации мы должны соблюдать законодательство и руководствоваться действующими документами. Исполком Харьковского горсовета 29 января принял решение о демонтаже незаконных специальных конструкций. В нем около 230 адресов, в том числе по ул. Амурской — ул. Академика Павлова, где расположен въезд в «Барабашово» и установлена такая конструкция», — заявлял Кернес.

Правда, на последней сессии прошлого года мэр разразился угрозами в адрес Александра Фельдмана и пообещал его «удалить, как зуб».

Причиной возмущения послужил пикет предпринимателей рынка «Барабашово» под стенами горсовета против строительства дороги на Салтовку через площадь, на которой он находится, а также долг концерна «АВЭК», который должен городу около 57 миллионов гривен.

Как всегда самое интересное с заседания горсовета - Кернес пообещал удалить Фельдмана, как зуб, если тот будет мешать строительству новой дороги через Барабашово 🍿 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Напомним, часть рынка «Барабашово» снесут из-за постройки дороги, которая соединит Салтовку и центр города. Протяженность дороги составит два с половиной километра. Она будет прямой, в продолжение проспекта Юбилейного, вдоль моста метро и до Шевченко.

Напомним, рынок "Барабашово" пошел под "снос" в разгар карантина.

Как сообщала Politeka, прямая дорога на Салтовку станет для харьковчан "золотой".

Также Politeka писала, на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.