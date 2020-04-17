На крупнейшем рынке Харькова "Барабашово" начался демонтаж павильонов в том месте, где будет проходить дорога на Салтовку

Соответствующее видео опубликовали в группе «Брутальный Харьков». Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

Как видно на кадрах, несмотря на карантин, работа идет, слышен звук болгарки, а между рядами видно несколько людей.

Буквально недавно на этом рынке произошел крупный пожар, причиной которого, вероятнее всего, послужил поджог. Огонь уничтожил магазин спорттоваров и соседние торговые точки. Как пишут в соцсетях, уничтоженные киоски стояли на том месте, через которое будет проходить дорога на Салтовку, которая стала причиной распрей между городскими властями и администрацией рынка.

Строительство дороги через рынок «Барабашово» начнется со стороны супермаркета «Рост» на ул. Шевченко и закончатся за год. Оно уже активно саботируется владельцами киосков, которые мешают технике и работникам расчищать площадь.

Торговых мест, которые находятся в «красной зоне», то есть зоне строительства, предусмотренной генпланом, на рынке полторы тысячи, и хозяева не готовы их терять.

В мэрии предпринимателям же предлагают заключить договор с КП «Городской торговый рынок», которому горсовет выделит средства на строительство киосков. Он будет на территории бывшего таксопарка в районе проспекта Юбилейного, а его площадь – два с половиной гектара. У Кернеса убеждают, что за аренду этих торговых мест они будут платить гораздо меньше, чем сейчас.

На Барике демонтируют целый ряд павильонов, само собой под новую дорогу #ХорекПобеждаетГидру Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 17. April 2020

Напомним, харьковчанам показали, какой будет скандальная дорога на Салтовку.

Как сообщала Politeka, прямая дорога на Салтовку станет для харьковчан "золотой".

Также Politeka писала, что угрозы Кернеса нардепу Фельдману попали на видео.