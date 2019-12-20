Разработка проекта строительства новой дороги на Салтовку уже влетела Харькову в восемь миллионов гривен

Об этой на своей странице сообщает «Харьковский антикоррупционный центр».

После сессии Харьковского городского совета, на разработку проекта по строительству новой дороги с Салтовки в центр, через рынок Барабашово, выделили еще 2,22 млн.грн, рассказали в ХАЦ со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro.

НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА НОВОЇ ДОРОГИ З САЛТІВКИ В ЦЕНТР ВИТРАТИЛИ ВЖЕ 8 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ Вчора, після сесії... Gepostet von Харківський антикорупційний центр am Donnerstag, 19. Dezember 2019

«Первый договор на 1,43 млн.грн. заключили 18 декабря с ООО «Сити-дизайн» по разработке проекта участка новой дороги от улицы Амурской до метромоста. Второй договор на 787,9 тыс. заключили также 18 декабря, также с ООО «Сити-дизайн» по разработке проекта участка новой дороги по улице Амурской», – пишут расследователи.

По информации ХАЦ, во главе фирмы, связанной с нынешним и бывшим главными архитекторами города Татьяной Поливановой и Сергеем Чечельницким, стоит Любовь Тетельбаум.

В октябре в ХАЦ сообщали о том, что на разработку проекта, рабочей документации, инженерно-геологические изыскания по строительству новой дороги и моста с Салтовки в центр Харькова заключили пять договоров на общую сумму в 4,35 млн.грн. Всего на разработку проектно-сметной документации различных участков новой дороги протяженностью чуть более двух километров уже потратили 7,9 млн.грн.

Вокруг строительства этой дороги в городе не утихают скандалы, поскольку ради ее строительства придется снести часть рынка «Барабашово». Предприниматели уже неоднократно пикетировали мэрию, однако власти города категоричны в этом вопросе.

«Такая дорога планировалась ещё в 80-х годах , — для чего частная застройка вдоль линии метромоста была снесена с большим запасом. Были построены две опоры будущего автомобильного моста бок о бок с метромостом, после чего строительство остановилось. Позже на красных линиях некоторые не в меру ретивые бизнесмены незаконно построили торговые павильоны, сдают их, а предприниматели и не догадываются о том, что их точки стоят в неположенном месте, на городской земле, но платят хозяевам рынка Барабашово», – заявлял ранее Кернес.

Напомним, ЧП под Харьковом обернулось кошмаром для тысяч автовладельцев.

Как сообщала Politeka, мост рухнул в центре города, автобус с людьми оказался в заложниках.

Также Politeka писала, что «мост Кличко» обречен на катастрофу, жизнь киевлян в опасности.