Какой будет дорога на Салтовку, которая пройдет через часть рынка «Барабашово», показали харьковчанам

Фотографию проекта опубликовали в группе «Харьков 1654» в Фейсбуке, передает Politeka.

Как известно, решение по строительству дороги от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской было принято на сессии горсовета еще 16 октября прошлого года. В мэрии заявили, что эта магистраль предусмотрена генпланом города 1953, 1986, 2004 и 2013 годов, однако серьезно за это взялись только сейчас.

Строительство дороги через рынок «Барабашово» начнется со стороны супермаркета «Рост» на ул. Шевченко и закончатся за год.

Работы, не успев еще начаться, уже наткнулись на сопротивление работников рынка «Барабашово», ведь около полуторы тысячи торговых мест находятся в «красной зоне», то есть зоне строительства, предусмотренной генпланом.

Дошло даже до противостояния с конфликтами и потерпевшими, однако городские власти не намерены останавливать работу. Предпринимателям же предлагают заключить договор с КП «Городской торговый рынок», которому горсовет выделит средства на строительство киосков. Он будет на территории бывшего таксопарка в районе проспекта Юбилейного, а его площадь – два с половиной гектара. У Кернеса убеждают, что за аренду этих торговых мест они будут платить гораздо меньше, чем сейчас.

Завсегдатаи сетей отреагировали на проект не с особым восторгом.

«А трамвайные пути где?», «Поднять это все на эстакаду, как за бугром, никак? Ген, ты ж и наворуешь больше, и с людьми проблем не будет... или тебе важнее с Фельдманом бицепсом померяться?», «Покажите, сколько денег это будет стоить всем!!!», «Я изначально думала, что дорога не от этого злосчастного перекрестка будет идти. Любая дорога от него бесполезная, так как стоит сам перекресток в час пик. Полностью. Я рядом на Павлова работала 1,5 года, регулярно надо было днём ехать в центр. Пробки по часу. Такой вариант дороги разгрузит только частично Тюринскую. Этого мало. А само соединение Салтовка-Центр так и останется либо от Героев Труда на Шевченко или Жилярди, либо этот перекресток. А сколько бы его не расширяли, это просто лишнее место для стоянки машин, теперь будут становиться перпендикулярно обочине. Столько конфликтов и кипиша, а результат почти не будет заметен», – пишут в комментариях харьковчане.

Напомним, строительство скандальной дороги в Харькове показали в сети.

Как сообщала Politeka, прямая дорога на Салтовку станет для харьковчан "золотой".

Также Politeka писала, что угрозы Кернеса нардепу Фельдману попали на видео.