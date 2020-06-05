Причина возгорания пока не установлена

Минувшая ночь ознаменовалась масштабным пожаром на самом большом рынке Харькова

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар на рынке «Барабашово» произошел около половины третьего ночи 5 июня.

По предварительным данным, загорелся магазин тканей на улице Проспектной, затем огонь перекинулся еще на один объект.

На борьбу с огнем пожарным понадобился час.

Из людей никто не пострадал. Сумма убытков на данный момент устанавливается, как и причина пожара.

На видеозаписи, которая появилась в соцсетях, видно, что огонь полностью уничтожил магазин.

Очередной крупный пожар на Барабашово. На это раз сгорели "Ткани" Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 4. Juni 2020

«90-е вернулись очень быстро», «Дорога движется беспощадно», «Не снесут, так спалят!», «Все случаи - явно поджоги!», «Гена Кернес никак не уймётся - дорогу хочет «построить» на костях предпринимателей», «бандитизм процветает», – рассуждают в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что вавгусте прошлого года мэрия Харькова поддержала строительство дороги через рынок «Барабашово».

Предпринимателям, чьи киоски и магазины расположены на «красной линии», предложили заключить договора с новым КП.

Дорога соединит улицу Академика Павлова с улицей Моисеевской. Она была заложена в генеральном плане города еще с 1953 года, но строить ее взялись только сейчас, столкнувшись с ярым сопротивлением предпринимателей. Дорога обойдется в 250-270 миллионов гривен.

По информации «Наші гроші», тендер Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на строительство магистрали от улицы Моисеевской до метромоста выиграл новый консорциум «Блэк Си Консорциум» с предложением 96 150 000 гривен. Теперь с фирмой должны заключить окончательное соглашение. Об этом сообщается в системе ProZorro.

Протяженность строительства новой дороги составит 762 метра, с шириной проезжей части 15 метров. Ширина велосипедно-пешеходной дорожки 4 метра.

Напомним, рынок "Барабашово" пошел под "снос" в разгар карантина.

Как сообщала Politeka, прямая дорога на Салтовку станет для харьковчан "золотой".

Также Politeka писала, что угрозы Кернеса нардепу Фельдману попали на видео.