На крупнейшем рынке Харькова «Барабашово» сотрудники службы безопасности задержали банду воров, которые вскрывали автомобили

Об инциденте сообщили в группе «Харьков 1654» в социальных сетях, опубликовав фото и видео с места происшествия, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца.

Как рассказывает мужчина на видео, бандиты орудовали на стоянке рынка еще с прошлого года, считывая коды ключей, а затем грабя припаркованные автомобили. Сколько человек пострадало от их действий, предстоит разбираться правоохранителям.

На данный момент задержаны два человека, но по словам очевидцев, их было трое.

Схватив «сканеристов» сотрудники службы безопасности «хорошенько наваляли» задержанным на горячем злоумышленникам, а затем передали их в руки полиции.

«Это называется хорошо наваляли? Отделались легким испугом», «Ну, да. Прогнали со своего района, они пошли грабить в другой», «Жаль, руки то оставили целыми», «И что, они больше не будут?», «Похожи на обычных алкашей», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что квартирные воры в Харькове настолько обнаглели, что даже присутствие дома хозяев не останавливает их. О том, как виртуозно работают преступники, в социальной сети рассказала жительница Салтовки.

«Хотела бы предупредить, что на Салтовке сейчас обворовывают квартиры. Сегодня ночью обнесли половину моей квартиры. Я и бабушка спали в комнатах двух. Обнесли третью комнату и коридор. Украли кожаные сумки, паспорт, air pods, золотой браслет, карточки и наличку. Сделали все очень тихо, что мы даже не проснулись», – написала она.

Служба безопасности Барабашово задержала на горячем автомобильных воров и хорошенько им наваляла, чтоб не грабили людей. Харьков 1654 Gepostet von Харьков криминальный am Donnerstag, 21. Mai 2020

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.