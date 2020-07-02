Мэр Харькова Геннадий Кернес готовится побороться за главное кресло города в третий раз

Областной центр уже утонул в огромных баннерах, рекламирующих «Блок Кернеса – Успешный Харьков», а дороги вокруг города усеяли бигборды с изображением чиновника.

Если сейчас политик решил продвигать блок имени себя, то в прошлые годы он был замечен далеко не в одной партии.

Так, экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин в нескольких фотографиях на своей странице в социальной сети Фейсбук показал, как менялись политические предпочтения Кернеса.

На фото – приснопамятное выступление чиновника в компании экс-нардепа Михаила Добкина в центре Харькова в окружении российских триколоров и с георгиевской ленточкой на одежде. Тогда Харькову только силами винницкого спецназа удалось избежать участи Луганска и Донецка.

Ранее Кернес возглавлял Харьковскую городскую организацию «Партии регионов», позже был замечен в политсиле «Видродження», засветился на бордах в цветах партии «Слуга народа», хотя не имел к ней никакого отношения, а депутаты-мажоритарщики, которых он поддерживал на парламентских выборах, с треском проиграли молодым лицам из «слуг».

Была в биографии мэра Харькова и партия «Доверяй делам», сопредседателем которой вместе с ним стал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Как не ценить незаменимого, если всех, кто осмеливается критиковать уважаемого мэра, в Харькове схватят за горло (см. интервью Гордона), а все, кто хвалят, получают большую сладкую конфету, как в советском мультфильме "Кто похвалит меня лучше всех"», «Вот же хамелеон. Неужели такие действительно нужны нашим президентам?», «Ну а што... умеет чел быстро переобуться.. не всем дано...😊», – иронизируют в комментариях.

Напомним, Кернеса в особом наряде выставили на аукцион.

Как сообщала Politeka, Кернес внезапно "обзавелся" женой.

Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.