27 июня мэр Харькова Геннадий Кернес отметит 61-летие

По этому поводу в сети появился интересный лот, который, возможно, кто-то пожелает преподнести Геннадию Адольфовичу в качестве весьма оригинального подарка, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Фейсбук столичная журналистка Светлана Крюкова опубликовала портрет харьковского мэра и объявила аукцион. Картину получит тот, кто к концу сегодняшнего дня предложит за нее самую высокую цену.

Стартовая цена лота – тысяча долларов. По словам автора, картина «Моя прелесть» заряжена на «безусловную власть»

На картине Кернес изображен на троне в короне и красных доспехах, рядом – меч. У его ног с одной стороны можно увидеть Михаила Добкина и нардепа Александра Фельдмана, а с другой – героев, очень похожих на главу МВД Арсена Авакова и его советника Антона Геращенко.

В комментариях пользователи рассуждают о художественной ценности полотна, таланте автора и называют возможных покупателей.

«В чем её художественная ценность? Карикатура обыкновенная. Знаний перспективы у художника 0. Композиция – 0», «Надо признать, что при всем уважении, журналист Светлана Крюкова - слабый художник. Парадокс в том, что Светлана успешно продает свои картины за вполне неплохие деньги. Впрочем, я не завидую и желаю ей удачи», «Миша «Грустноликий « купит «полюбэ»!», «Оставайся, мальчик, с нами, Будешь нашим королем!», – отмечают под публикацией.

Ранее мы писали о том, что Геннадий Кернес заявил о своем намерении побороться за кресло городского головы в третий раз.

Напомним, Кернес пообещал харьковчанам собственные трамваи и поплатился.

Как сообщала Politeka, Кернес внезапно "обзавелся" женой.

Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.