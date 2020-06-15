В сети показали, как передвигается по городу мэр Харькова Геннадий Кернес

Видео опубликовали в телеграмм-канале «Говорит Украина», передает Politeka.net.

На записи видно бронированный микроавтобус, в котором возят Кернеса. Сначала к нему подходят несколько крепких охранников, среди которых есть и женщина, а затем из салона выкатывают коляску с градоначальником.

«Мэр Харькова Геннадий Кернес ездит на бронированном микроавтобусе с двойными дверями, кучей охраны и в сопровождении полиции», – говорится в подписи.

К таким мерам предосторожности мэр прибег после того, как на него было совершено покушение в 2014 году. Все произошло 28 апреля около 12 часов дня, а выстрел совершили со стороны леса. Преступнику удалось скрыться, а его жертва получила тяжелое ранение, в результате которого были пробиты легкое и печень. Пуля прошла навылет.

Его срочно доставили в больницу и прооперировали, однако некоторое время после операции состояние чиновника оставалось очень тяжелым.

В ночь с 28 на 29 апреля самолет с Кернесом на борту вылетел в Израиль, и уже через неделю, 4 мая, мэр Харькова опубликовал первое селфи с больничной койки. 17 июня он вернулся в Украину.

Ранее мы писали о том, что в сети появилось видео с места, где покушались на жизнь чиновника. Тогда правоохранителям удалось найти гильзу 7,62, которая, скорее всего, с винтовки СВД со снайперским прицелом. Также в районе покушения было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Напомним, Кернес открестился от надбавок медикам в период карантина.

Как сообщала Politeka, Кернес внезапно "обзавелся" женой.

Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.