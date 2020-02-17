Личная жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса снова стала предметом оживленных обсуждений

Харьковский градоначальник утверждает, что он неженат и находится в свободных отношениях, однако в информации Потавского апелляционного суда, где рассматривается дело чиновника, говорится совсем иное, передает KHARKIV Today.

Журналисты напоминают, что в программе «Ходят Слухи» Кернес рассказал о том, что его отношения не могут быть предметом разговоров, однако подчеркнул:

«Оксана Гайсинская – очень красивая, очень умная и очень хороший человек. Но мы с ней не женаты. После того, что со мной произошло, я поступил правильно с точки зрения ее будущего: у нас – свободные отношения. И до покушения мы были в свободных отношениях. Я не слежу за тем, кто с кем в отношениях».

А вот в решении Полтавского апелляционного суда, которое появилось в реестре судебных решений, сказано, что Геннадий Адольфович связан узами брака. С кем, правда, неизвестно.

Официально Кернес был женат дважды. Первая супруга Оксана Василенко в браке, который продолжался с 1982 по 1985 год, родила сына Кирилла. Второй женой политика стала Галина Привалова, родив ему сына Даниила.

Вторая жена Геннадия Кернеса Галина Привалова

С Оксаной Гайсинской, дочерью экс-прокурора Киевской области, Кернес в ЗАГС не ходил. Одно время он даже заявлял, что у них нет никаких отношений, хотя пара появляется вместе на светских мероприятиях, а также вместе летает на отдых.

Как известно, в январе мэр вместе с гражданской супругой и друзьями неплохо отдохнул на курорте в Италии, куда летал чартерным рейсом.

Напомним, Кернес открестился от гражданской жены, любовь прошла.

Как сообщала Рoliteka, пасынок Кернеса сорвал крупный куш, харьковчан поставили перед фактом.

Также Рoliteka сообщала, что сын Кернеса похвастался роскошным путешествием.