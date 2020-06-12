Не успели харьковчане порадоваться открытию реконструированного Молодежного парка, как начали всплывать весьма интересные детали

Какие именно, рассказали на своей странице в социальной сети Фейсбук расследователи Харьковского антикоррупционного центра.

Капитальный ремонт парка обошелся городу в 148,5 миллионов гривен, что эквивалентно пяти с половиной миллионам долларов.

«Из этих 148,5 млн.грн 35 млн. грн – создание Урбан-парка и восстановление элементов благоустройства территории рядом с этим парком. 113,5 млн.грн. - капитальный ремонт самого Молодежного парка. Общая площадь, на которой проводили капремонт самого парка, составила 1,5 тысячи квадратных метров», – говорится в информации ХАЦ.

Исходя из потраченных средств, стоимость капитального ремонта квадратного метра парка, если не считать Урбан-парк, составила 75 600 гривен.

Сегодня после реконструкции открылся Молодежный парк на улице Пушкинской 🌳 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 10. Juni 2020

Особое внимание привлекают к себе стоимость некоторых элементов, которые теперь есть в парке. Так, каждая лавочка длинной три метра, коих тут 26, была куплена за 28 800 гривен.

Скамейка на метр короче обошлась в 19 200 гривен. Всего таких тут 70.

А вот в интернете похожие лавочки длинной два-три метра можно взять за 13-17 тысяч.

Кроме того, в парке установили урны, стоимость каждой из которых – четыре тысячи гривен: 2,5 тыс. стоит сама урна, 750 грн. - крышка для урны и еще около 750 грн. - кольцо для урны.

«А вот в смете капитального ремонта Молодежного парка идет речь лишь о 99 урнах «Париж». Стоимость каждой по смете - 1800 грн. Урн «Париж» в Молодежном парке после капремонта нет, а в смете они остались. Вот так бывает в Харькове)», – подытожили расследователи.

Напомним, ноу-хау Кернеса поставило харьковчан под угрозу.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что в Харькове спустят миллионы на ремонт лавочек Кернеса.