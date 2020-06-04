В саду Шевченко вокруг бетонного озера посреди парка решили посадить деревья

Для этого на ступеньки у водоема устанавливают специальные вазоны, в которых затем планируют посадить растения. Однако новые конструкции ценой от 50 до 100 тысяч гривен каждая могут нести серьезную опасность для отдыхающих, передает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр.

Более того, эти вазоны совершенно не подходят для деревьев, уверены в ХАЦ.

«Любому дереву нужно примерно от 12 до 14 кубометров земли. В новых бетонных кадках поместится в десять раз менее необходимого», – отмечается в публикации.

Руководитель антикоррупционного центра Дмитрий Булах уверен, что в этих вазонах все, что больше цветов или маленького куста, засохнет.

«В каждой из шести кадок даже не разобрали гранитные ступени. Опалубку для бетона установили прямо на голый гранит. Проблема дренажа и полива кадок пока никак не беспокоит наших озеленителей, потому что они о ней еще не рассуждали в своей проектной деятельности. Стоит совсем немного подождать, когда они высадят хоть что-то привезенное из питомника в эти бетонные кадки, и начнут поливать это вручную с садового шланга», - считает депутат облсовета.

Поскольку вазоны никак не будут закреплены на бетонной лестнице, вопрос безопасности становится не менее ключевым за вопрос эффективности.

«Представим, что бетонная кадка с кубометрами грунта и деревом (пока оно еще не засохло) может весить где-то до двух тонн. Это примерно, как некий большой джип, например. Насколько трудно будет опрокинуть всю эту никак закрепленную вес с лестницы вниз? А если на краю кадки кто сядет или даже станет и потянет за ствол дерева, как рычаг? Пока мы не знаем ответов на эти вопросы, на ступеньках под кадками на всякий случай лучше не садиться», - считает Булах.

Расследователи также с иронией отметили тот факт, что только через год после реконструкции власти города подумали об отсутствии деревьев в центре парка после того, как сами же их уничтожили.

«То есть сначала потратили миллионы на вырубку деревьев, а теперь еще на их высадку в бетон», – с сарказмом отмечают авторы.

В комментариях харьковчане прогнозируют очередной распил бюджетных средств на этих вазонах.

«Земля вместе с корнями любого посаженного в бетонную кадку растения промерзнет в первую же зиму», «Фонтаны уже лет десять все переделывают. Это бизнес властей», «Возле регионального центра высаживают так деревья. Они все пропадают в этих вазонах. Очень выгодная схема. Каждый раз на новые деревья и елки можно списывать деньги», – пишут под публикацией.

Напомним, харьковчанка средь бела дня запасалась цветами в парке Шевченко.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что в Харькове спустят миллионы на ремонт лавочек Кернеса.