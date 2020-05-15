Фонтан с 13-ю обезьянами в саду Шевченка в Харькове удивил жителей и гостей города «апгрейдом»

Все приматы, которые есть на этом чудо-сооружении, предстали перед харьковчанами в синих смокингах, брюках и белых рубашках, передает Politeka.net со ссылкой на видео в группе «СолнцеЛикий Харьков».

«Тем временем в луДшем саду обезьяны пресвятого Геннадия них**во так приоделись в обновки - синие смокинги от АрМяни. Снимал на сто миллионов на пошивку костюмов», – подписал публикацию автор.

Отметим, что еще год назад обезьяны на фонтане играли голышом, и никого этот момент не смущал. Из чего созданы костюмы и во сколько они обошлись городскому бюджету, история умалчивает.

А вот комментарии под постом более чем красноречивы. Похоже, жители города не заценили очередное «покращення».

«Полный гребаный испанский стыд, а не фонтан», «Такой фонтан отлично бы смотрелся во дворе особняка Пшонки», «Ужас», «Перед ворсоветом самое место этому фонтану!», «Куда потрачены деньги? Это же идиотизм , б**ть», «21 век на дворе», – негодуют пользователи в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, что четырехъярусный фонтан семи с половиной метров в высоту с приматами окрестили в Харькове «обезьянником».

Автором фонтана с 13-ю обезьянами стал турецкий скульптор Сукру Эренлер. Он делал приматов в своей мастерской в Анкаре.

Тем временем в луДшем саду обезьяны пресвятого Геннадия них&ёво так приоделись в обновки. Тем временем в луДшем саду обезьяны пресвятого Геннадия них&ёво так приоделись в обновки - синие смокинги от АрМяни. Снимал на сто миллионов на пошивку костюмов. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Dienstag, 12. Mai 2020

Напомним, в сети высмеяли новый фонтан в Харькове.

Как сообщала Politeka, в Харькове открыли самый обсуждаемый объект.

Также Politeka писала, что харьковчане рассказали о первом «нежданчике» в саду Шевченко.