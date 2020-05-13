Назван перечень работ на эту сумму

Три с половиной миллиона гривен потратит городская власть Харькова на ремонт лавочек и мойку гранитных плит

Об этом сообщает издание KHARKIV Today со ссылкой на систему государственных закупок ProZorro.

По информации интернет-ресурса, СКП «Харьковзеленстрой» заказал ремонт объектов благоустройства зеленого хозяйства, куда входит ремонт лавочек и урн, демонтаж мелких металлоконструкций и очистка гранитных плит от надписей, за 3 517 285 гривен.

В аукционе, который состоялся мая, участвовали две фирмы – предпринимателя Марины Колесник, предложившей свои услуги за 3 517 285 гривен, и компания «Техникабуд и К», которая готова выполнить работы за 3 528 287 гривен. Победу в тендере одержала Колесник, фирма которой теперь ожидает решения коммунального предприятия о подписании договора.

Порядок, согласно документации, наведут в четырех районах Харькова: Слободском, Киевском, Холодногорском и Шевченковском. Коммунальщики будут убирать лесопарк, мемориал «Слава», сад Шевченко, территорию вокруг отеля «Националь», где живет мэр Харькова Геннадий Кернес, парки Комсомольский, Молодежный, Дубовый гай, бульвар Жасминовый, улицы Слободского района, парк «Юность», площадь Защитников Украины, гидропарк, проспект Льва Ландау, парк «Жихарь».

В ходе работ планируют отремонтировать поврежденные лавочки, поменяв сломанные элементы, также в перечне работ – починка детских площадок, покраска урн, покрытий и парапетов из гранитных плит и фасадов, очистка надписей на гранитных плитах.

Раньше мы писали о том, что вагоны Харьковского метрополитена будет ремонтировать фирма, которую связывают с бывшим главой Холодногорской РДА Максимом Мусеевым, завербованным российской ФСБ.

Соглашение на плановый ремонти техобслуживание 326 вагонов до конца 2021 года на 184 280 000 гривен КП «Харьковский метрополитен» заключило с ООО «Ваго-Рев», которую связывают с именем скандального экс-чиновника.

Напомним, стало известно, когда снова заработает метро в Харькове.

Как сообщала Politeka, угрозы Кернеса нардепу попали на видео.

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