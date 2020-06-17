Не успел мэр Харькова Геннадий Кернес похвастаться тем, что в городе начнут производить собственные трамваи, как сражу же последовала первая реакция
Чиновник сообщил в соцсетях о том, что власти города приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с «Экополис ХТЗ» производить современные трамваи, передает Politeka.net.
По его словам, это экологический вид транспорта, развитие харьковской промышленности и еще масса плюсов.
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Однако каждый из этих плюсов «разнес» депутат Харьковского горсовета, известный юрист Игорь Черняк.
Он напомнил о том, что в Харькове существовал свой вагоноремонтный завод, который был готов производить собственные трамваи на постоянной основе еще в конце «нулевых». Однако предприятие загнали в рекордные долги и порезали на металл.
Как результат, вместо производства собственных трамваев город закупил б/ушные в Чехии.
«Понятное дело, что платили не в Чехию напрямую, а через фирмы-прокладки. А теперь угадайте, чьи уши торчат из этих фирм??? Подсказка - скучное лицо, денег никто не даст, так они их сами возьмут прямиком из бюджета!», – намекнул Черняк.
Что касается слов об «экологически дружественном транспорте», то депутат предположил, что, наверное, именно поэтому убрали трамвай с Пушкинской.
«Теперь, кстати, вероятно, могут вернуть. Это ж еще сколько миллионов бюджетных денег можно потратить? Нет, даже не миллионов - миллиардов. Геннадий Адольфович, вот вам новая идея для грандиозного распила: вернуть трамвай на Пушкинскую взад! Если Жукова можно дважды взад, то почему трамвай на Пушкинскую - нельзя?», – пишет он.
Ну и что касается слов о заботе о харьковчанах, то и тут Черняк нашел чем парировать слова мэра.
«Вот тут я чуть не заплакал. Неужели салоны трамваем перестанут быть похожими на скотовозки? А кондукторам снимут план по сбору кэша? А дрифтов станет меньше? А территории депо перестанут использоваться под частные парковки и склады? И даже в маршрутках порядок наведут? И долги по зарплате перед сотрудниками метро полностью погасят?», – иронизирует он.
В конце поста юрист отмечает:
«И все бы было ничего, если бы коммунальный транспорт до ручки довели какие-то залетные марсиане, а не Ваши люди, Геннадий Адольфович!».
Напомним, в сети показали, с каким усилием охраняют Кернеса.
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