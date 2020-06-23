В мэрии решили не экономить

Харьковская мэрия решила раскошелиться еще на десятки миллионов гривен для сада Шевченко

Речь идет о 20 миллионах гривен, которые Департамент коммунального хозяйства горсовета планирует потратить на закупку новых деревьев и других зеленых насаждений в парке, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.

Тендер уже объявлен, что можно увидеть на сайте системы публичных закупок ProZorro.

Всего в саду планируют посадить 34 025 деревьев и кустов:

«15500 гейхер различных видов, 5100 раз Aspirin Rose, 2500 узколистой лаванды, 200 лисохвостых пеннисетумов, 23 клена, 89 деревьев мелкопыльчатой вишни, 306 грабов, 40 калинолистных пузыреплодника, 15 робиний, 43 кленолистных платана, 2700 барбариса тунберга, 6350 дерна, 10 магнолий, 10 слив, 55 ликвидамбаров, 20 деревьев черемухи, а также других растений», – перечисляется в документации.

Аукцион должен состояться 7 июля.

Кроме того, 5,6 млн. грн планируют потратить на деревья и кусты в Саржином Яру, 790 тысяч на растения для аллеи вдоль площади Свободы, 409 тысяч – для сквера «Стрелка».

Ранее мы рассказывали, что после реконструкции Молодежного парка там появились лавочки ценой в несколько десятков тысяч каждая. Всего же капитальный ремонт парка обошелся городу в 148,5 миллионов гривен, что эквивалентно пяти с половиной миллионам долларов.

Напомним, ноу-хау Кернеса поставило харьковчан под угрозу.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что в Харькове спустят миллионы на ремонт лавочек Кернеса.