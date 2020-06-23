Похоже, успупать беременным место в общественном транспорте среди мужчин теперь не считается чем-то само собой разумеющимся

Очередное тому подтверждение – видеозапись, которую харьковчанка на восьмом месяце беременности сделала в метро, а затем опубликовала в социальной сети, передает Politeka.net.

На кадрах видно огромный живот будущей мамы, которая стоит, держась за поручень, а перед ней сидят несколько мужчин, которые уткнулись в телефоны и делают вид, что в упор не видят перед собой беременную женщину.

В свою очередь пользователи, просмотрев видео, философски отмечают тот факт, что подобное сейчас – практически норма жизни, и что соучастие и доброта нынче в большом дефиците.

file #нампишут Я на 8-м месяце. Без слов🤰🏻 Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 22. Juni 2020

«Никто никому ничего не должен. Предыдущие поколения себя вели так же», «А че вы хотели? Те, кто уступал место, это люди от 30 и старше. Сами же воспитывали детей в духе «все для них». Их просто этому не учили. Понаблюдайте, как родители своих деток садят, а сами стоят рядом», «Устала – скажи, попроси, а не тут сопли распускай, жизнь несправедлива это не секрет, сама то часто поступала правильно? Воспитание да, но какие сейчас ценности?», «Специально отворачиваются, делают вид, что не видят или устали! Твари», «Мужики исчезли, остались особи с мужскими первичными половыми признаками», «Я тоже, когда беременная ходила, никто места в транспорте не уступал», – отмечают в комментариях харьковчане.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове водитель припаркованного авто увидел, как коляска с ребенком выкатилась на дорогу, и сломя голову кинулся ей наперерез. Тем самым он спас жизнь малышу, поскольку движение на этом участке улицы было довольно оживленное.

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