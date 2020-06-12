В Харькове спор между женщиной и мужчиной на то, кто переплывет реку, закончился трагедией

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как рассказали правоохранители, сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции в четверг, 11 июня, в половине четвертого дня. Звонивший рассказал, что на реке по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины.

Выехав на место инцидента, оперативники установили, что 38-летняя женщина и 47-летний мужчина на спор решили переплыть реку Харьков. Женщина доплыла до берега, а человек исчез. Сначала она пыталась его найти самостоятельно, а затем обратилась за помощью к отдыхающим на берегу. Через некоторое время тело мужчины нашли в воде недалеко от берега.

Тело погибшего без каких-либо признаков насильственной смерти отправлено в морг.

Данный факт зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, что это уже не первый случай, когда на водоеме утонул человек. в Краснограде 10 июня во время катания на лодке с братом и сестрой упал в воду и не смог выбраться живым девятилетний ребенок.

Также в полиции сообщили о том, что 10 июня 17-летний парень получил телесные повреждения в результате прыжка в воду. О событии, которое произошло на водоеме, расположенном возле проспекта Гагарина, сообщили медики. Предварительно установлено, что парень не рассчитал силы и прыгнул с берега в воду. В настоящее время пострадавший находится на обследовании в больниц.

Спасатели просят граждан во время отдыха на пляже быть максимально осторожными и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

Напомним, пляжи Харькова оказались непригодными для купания.

Как сообщала Politeka, крещенское купание обернулось бедой в Харькове.

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