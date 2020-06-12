Летняя жара на Харьковщине заставила тысячи людей искать спасения на пляжах
Однако в Харькове из шести пляжей без опаски можно отдыхать только рна трех, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу городского совета.
По информации заместителя директора департамента коммунального хозяйства Русланы Колодной, всем санитарным нормам отвечают и получили разрешительные документы на открытие купального сезона Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк и Безлюдовский водоем.
Что касается Основянского и Петринковского водоемов, а также Удянского гидропарка, то купаться там пока что запрещено.
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«Там нет ответственных арендаторов, которые могли бы привести в надлежащее санитарно-техническое состояние эти пляжи и взять разрешение на благоустройство и поддержание там чистоты», — пояснила чиновница.
Колодная добавила, что на всех пляжах города есть доступ к воде, обустроены спасательные и медицинские посты, укомплектованные всем необходимым. Там есть жилеты, спасательные круги, лодки, комплекты аквалангиста, мегафоны и даже аппараты для вентиляции легких.
Пляжи ежедневно работают с восьми часов утра до восьми часов вечера.
Купальный сезон, который на Харьковщине стартовал 15 мая, продлится до 15 сентября.
К сожалению, уже есть первые утопленники, среди них – ребенок. Трагедия с девятилетним мальчиком произошла в Краснограде 10 июня. По информации правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что к ней подбежали незнакомые дети и рассказали, что утонул их брат.
Позже выяснилось, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по реке Берестова без присмотра родителей. В лодке были дырки, и через некоторое время она ушла под воду. Самый маленький из малышей не смог выплыть на берег и утонул.
Семья, в которой случилась беда, состоит на учете как неблагополучная. Сейчас правоохранители выясняют, как и почему дети оказались без присмотра на реке.
Напомним, крещенское купание обернулось бедой в Харькове.
Как сообщала Politeka, в Харькове нашли управу на шумных соседей.
Также Politeka писала, что фото роскошного отдыха детей Кернеса за границей слили в сеть.