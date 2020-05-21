На шести водоемах Харькова организуют работу спасательных служб, медиков и правоохранителей

Более того, на каждом из них должна находиться информация о правилах поведения во время купания и оказании первой помощи пострадавшим на воде с указанием телефонов спасательных и медицинских служб. Соответствующий документ уже подписал мэр города Геннадий Кернес, передает KHARKIV Today.

Купальный сезон в Харькове продлится до 15 сентября. Провести время весело и с пользой жители города смогут в Журавлевском и Удянском гидропарках, в Алексеевском лугопарке, на Основянском водохранилище, на Петренковском водоеме и на левом берегу реки Харьков между улицами Героев Труда и Цветущий.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, пляжи не рекомендуется посещать людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Также во время пребывания на водоймі необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров и правила личной гигиены: мыть руки, кашлять и чихать только в одноразовую салфетку. Персонал пляжа должен быть в масках.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове со следующей недели собираются запустить метрополитен. Уже с завтрашнего дня начинается второй этап послабления карантина, в результате которого будет запущен пригородный и общественный транспорт.

Мы также рассказывали о том, что часть самого оживленного проспекта в Харькове закрыли на ремонт до осени. В связи с этим уже со вторника движение транспорта на участке от Гимназической набережной до дома №32 запрещено до 1 сентября.

Напомним, харьковские пляжи превратились в мусорники из-за любителей порыбачить.

Как сообщает Politeka, в Харькове пенсионерка поплатилась за выгул собаки.

Также Politeka писала, что пикник на карантине превратил окрестности Харькова в свалку.