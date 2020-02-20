Харьковские газовщики спасли жизнь девочки, которая провалилась под лед на Северной Салтовке

Об инциденте, который произошел на водоеме 19 февраля около трех часов дня, сообщили на странице АО «Харьковгоргаз» в Фейсбуке, передает Politeka.

Что ребенок попал в беду, увидели двое сотрудников газовой компании, которые выполняли регламентные работы на газопроводе неподалеку. Они услышали крики детей и поспешили на помощь.

Вскоре выяснилось, что три девочки 10-12 лет пошли гулять на местный водоем, а потом одна из них провалилась под лед.

Чтобы достать ее из воды, газовщики воспользовались лестницей. После спасения девочка вместе с подружками убежала домой.

Отметим, что за последние несколько дней это второй инцидент с детьми на льду. К сожалению, предыдущий закончился трагедией.

17 февраля трое 13-летних жителей Лозовой пошли гулять на местный водоем. В какой-то момент все трое оказались под водой. Местным жителям удалось спасти одного мальчика, его с переохлаждением доставили в больницу. Двух других подростков спасатели достали из воды уже мертвых.

Сотрудники ГСЧС области уже неоднократно обращались к гражданам с просьбой не ходить по тонкому льду и не пускать на водоемы детей. В связи с относительно теплой погодой ледяной покров на реках и озерах очень тонкий и может провалиться в любой момент.

Напомним, легковушка с людьми утонула под Днепром.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с трехлетним украинцем за границей.

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