19 января тысячи харьковчан окунулись в крещенскую купель, чтобы смыть грехи и набраться сил

Аномально теплая как для января погода способствовала тому, что в этом году к местам массового купания на Крещение пришли значительно больше людей, чем обычно, и, понятное дело, не обошлось без инцидентов, передает Politeka.

Так, по информации КЗЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», во время крещенский купаний к медикам обратились семь человек, двоих из которых госпитализировали.

Окунание в холодную воду едва не окончилось бедой для 51-летнего харьковчанина. В 14:55 врачи получили сообщение о том, что мужчине стало плохо с сердцем. Прибыв на место происшествия, медики установили, что у человека случился острый инфаркт.

Во время транспортировки в медицинское учреждение у него остановилось сердце. Благодаря слаженным действиям врачей, мужчину удалось спасти и запустить сердце. Его положили в больницу.

Тем временем сеть заполонили фото крещенских купаний. Особенно людно было в Саржином яру, где, судя по фото, яблоку негде было упасть от желающих нырнуть в условную прорубь.

В комментариях под подобными фото – немало скептицизма:

«Святить воду и окунуться все первые, а добрые дела делать не дождешься», «попы не окунаются - ни разу не видел», «Все такие "верущие", только не знают, что купаться положено в рубашке!», «Судя по количеству людей, весь год грешили на славу!», «а что, этим действом грехи отпускаются? Грехи отпускаются через покаяние и не иначе, так получается: год грешил, пришел, искупался – и все, праведник?».

Напомним, харьковские подростки устроили массовый погром в городе.

Как сообщала Politeka, в Харькове нашли управу на шумных соседей.

Также Politeka писала, что фото роскошного отдыха детей Кернеса за границей слили в сеть.