Беспредел харьковских подростков всколыхнул не только жителей города, но и вызвал огромный резонанс в сети

В группе «Харьков 1654» появилось видео вечерних «развлечений» несовершеннолетних парней.

На записи, сделанной в районе станции метро Масельского, видно, как один из парней отломал дворник на припаркованной во дворе дома машине, а потом, увидев, что их снимают, самый маленький из компании начал бить стекло автомобиля автора видео дворником.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

В свою очередь один из более взрослых постарался максимально спрятать лицо и наблюдал за тем, что творят его приятели.

Когда водитель вышел и начал отгонять хулигана, другие оббежали и разбили ему на авто заднюю фару.

Мужчина пригрозил, что вызовет полицию, но, судя по реакции парней, такая перспектива их не особо напугала. Более того, снова самый маленький из них начал бросать по машине камни, в результате чего было разбито боковое зеркало и погнуто крыло.

Публикация вызвала большой резонанс, и пользователи не поскупились на комментарии, большинство из которых щедро пересыпаны нелитературной лексикой.

«Республика ШКИД», «Это район Масельского. Если автор будет охотиться, могу поучаствовать, работаю рядом;)) надо помочь деткам в привитии хороших манер))», «Таких малолеток сразу закрывать надо, чтоб потом им не повадно было падаль», «Догнал бы и шею скрутил а не снимал», «Надо ввести в школах обязательные экскурсии в Воспитательную Колонию Упр. гос. Департамента Украины По Вопросам Исполнения Наказаний В Харьк. обл...», – пишут люди.

Ранее мы рассказывали о том, что на одной из харьковских улиц скорая увезла в больницу девочку лет 13-15 в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Харькове нашли управу на шумных соседей.

Как сообщала Politeka, харьковские врачи борются за жизнь студента.

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