Врачи спасают студента 5 курса Харьковского национального медицинского университета, который пострадал, пытаясь помочь жертвам ДТП

Происшествие случилось на улице Клочковской, 190 в ночь на 22 декабря, передает «Город Х».

В результате столкновения Ford Focus и Daewoo Lanos постарадали два несовершеннолетних пешехода, на помощь которым и примчалась «скорая».

Фельдшер Дмитрий Панчешный в составе бригады медиков оказывал первую помощь подросткам. Пока врачи спасали детей, а полицейские оформляли ДТП, на дороге внезапно появился внедорожник под управлением пьяного водителя. Он не справился с управлением, влетел в припаркованный на обочине автомобиль. Тот тронулся и наехал на Дмитрия.

Пострадавший студент-медик был в сознании и успел позвонить своей молодой жене, после чего его увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, разрыв селезенки и подозрение на контузию сердца.

Врачи удалили разорванную селезенку. После операции он находился на аппарате ИВЛ, а вчера начал дышать самостоятельно. Сейчас он находится на препаратах, которые нормализуют сердечный ритм, но если их отменить - может случиться инфаркт или остановка сердца.

Вночі, 22 грудня, у Харкові сталася #ДТП : зіткнулися Daewoo Lanos (таксі) та «Ford Focus». В результаті аварії постраждали два 16-річних підлітки. Після цього в авто таксі та авто патрульної поліції «Skoda Rapid» влетів п’яний водій «Volkswagen». В результаті подвійної ДТП постраждали патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги,який працював на місці пригоди. #Харків #патрульна_поліція #поліція #лікар #police #поліціяУкраїни #поліціявдії #policeukraine #policecontrolukraine Gepostet von Police Control Ukraine am Sonntag, 22. Dezember 2019

По словам лучшего друга Дмитрия Никиты Лучко, парень из Сумской области. Он отзывчивый и добрый. Во время учебы познакомился со своей будущей женой Настей, недавно они расписались. Девушка тоже работает врачом на «скорой».

В университете о нем также отзываются только положительно: он буквально живет медициной и хорошо учится.

Председатель студенческого профкома ХНМУ Александр Шапаренко поведал журналистам, что Дмитрий, наверное, единственный студент в вузе, который добровольцем отправился на Донбасс и имеет удостоверение участника АТО.

Никита Лучко рассказал, что в Панчешного тяжелая ситуация с деньгами на лечение. Поскольку в семье болеют мама и дедушка, несколько месяцев назад он пошел работать в «скорую».

Друзья парня не сомневаются, что он выкарабкается, но отмечают: на лечение уходят большие суммы, и семья сама не справляется. Поэтому студенческий профсоюз университета инициировал сбор денег на лечение.

Кто хочет помочь, могут перечислить посильную сумму на банковский счет мамы Дмитрия.

Номер карты Приватбанка 4731 2191 0399 9359 (Щебик Татьяна Дмитриевна).

Напомним, харьковские врачи борются за жизнь четырехлетнего Аркадия.

Как сообщала Politeka, заслуженный артист Украины рухнул на глазах у детей.

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