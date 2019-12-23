Четырехлетний Аркадий из Харькова уже столкнулся с такими трудностями, которые не каждому взрослому по плечу

У мальчика в два с половиной года диагностировали нейробластому левого надпочечника. Рб этом изданию NewsRoom рассказала мама мальчика Татьяна Быкова.

По словам женщины, первым тревожным симптомом стала боль в районе коленок.

«Накануне он упал с самоката, поэтому я подумала, что это травма, и повела Аркадия в больницу. Там проверили, сказали, что может быть артрит, и выписали антибиотик», – вспоминает харьковчанка.

После того, как во время лечения врачи сменили три препарата, а состояние малыша не улучшилось, родители начали не на шутку тревожиться. Анализы оставались плохими несмотря на все усилия.

Женщину с ребенком направили в гематологическое отделение на обследование, где дважды сделали пункцию. После повторного анализа и прозвучал страшный диагноз, врачи нашли метастазы.

За эти полтора года Аркадий мужественно выдержал шесть химиотерапий и две операции по удалению опухоли, а сейчас его готовят к высокодозной химии с трансплантацией костного мозга. Однако, по словам врачей, этого недостаточно.

«Аркаше необходимо пройти иммунотерапию антителами GD2. Это необходимо для ликвидации остаточных раковых клеток в организме и повышения шанса на пожизненную ремиссию», – говорит Татьяна.

Надежду на спасение малыша дает одна из клиник Кельна, однако семье необходимо собрать 340 тысяч евро. Поскольку немецкие клиники работают только по полной предоплате, семья ищет другие варианты, однако особой уверенности у них нет. Такая процедура есть еще в Испании, но родные малыша не уверены в успехе.

Сейчас семья собирает деньги на дорогое лечение. За последний месяц сбор средств практически не дал результатов, поэтому любая помощь будет важна. Ведь на кону – жизнь маленького героя.

Реквизиты:

5168 7573 7161 9018

Быкова Татьяна Владимировна (мама)

4441 1144 4067 9684

Быков Анатолий Васильевич (папа)

Напомним, эксперты рассказали, как стирка белья может привести к смертельной болезни.

Как сообщала Politeka, ученые выяснили новую опасность для ребенка.

Также Politeka писала, что известная модель умерла в муках.