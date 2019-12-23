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Заслуженный артист Украины, который пришел к детям на утренник в садик в костюме Деда Мороза, попал в очень неприятную ситуацию

21 декабря в одной из харьковских групп в Фейсбуке появился рассказ о том, что в детский сад пришел Дед Мороз в состоянии алкогольного опьянения. Мол, он был настолько нетрезв, что в какой-то момент упал прямо на глазах у детей.

Пользователи подхватили историю, рассказывая, что подобные случаи нередки, что трезвый Дед Мороз – не настоящий, что корпоративы и тому подобное.

Однако днем позже администраторы группы прояснили ситуацию. Оказалось, что Дед Мороз – это заслуженный артист Украины Евгений Плаксин, и во время утренника ему стало плохо. Ни о каком алкогольном опьянении речи быть не могло.

Авторы извинились за дезинформацию, однако от возмущенных комментаторов их это не спасло.

«Евгений, выздоравливайте! Детям нужны добрые сказки», «Евгений Плаксин учился в 110 школе, и мы гордились, что учились вместе с ним. Он приходил к нам в школу, уже будучи артистом. Легко обидеть человека, не зная тонкости происшедшего», «Здоровья Плаксину, почаще быть на свежем воздухе, а журналистам позор!!», «Прежде чем писать такое, надо сто раз перепроверить, а то облить грязью - это раз плюнуть, а вот отмыть... Надо наказывать за моральный ущерб», – пишут под публикацией.

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