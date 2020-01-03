Громкие соседи в праздничные дни – двойное наказание для тех, кто живет рядом

В Харькове жители одного из домов на Салтовке прозрачно намекнули таким товарищам, какие последствия могут быть, если тревожить покой других людей.

В группе «ХС Харьков» появилось смешное фото, на котором на дорожке, ведущей к подъезду, рисунок фигуры человека. Такой обычно делают правоохранители, когда обводят труп на месте преступления или несчастного случая.

«Он тоже громко пел песни Шатунова ночью….», – гласит подпись рядом с фигурой.

Сработает ли подобный намек и вразумит ли шумных товарищей, – вопрос риторический. В комментариях пользователи не обошлись без шуток в тему:

«Это он так с крыши, когда голубей гонял?», «Если друг попал в беду, друга мелом обведу...».

Ранее мы писали о том, что жители города потребовали от властей запретить коммунальщикам забирать мусор во дворе с утра пораньше. На сайте Харьковского городского совета появилась петиция с просьбой повлиять на них.

Ее автор некий Иванов Иван Иваныч.

«Запретить вывоз мусора во дворах жилых домов раньше 7 часов утра! Дайте людям нормально спать! Уважайте людей и соблюдайте закон!», – гласит текст обращения.

А в Днепре мужчина так разозлился на шумных соседей, что хотел их отравить. Инцидент произошел на жилмассиве Победа. Молодая пара переехала четыре года назад в бабушкину квартиру. Конфликт длился не один год. Так как сосед работал в ночную смену, то он приходил спать домой днем. В это время ребенок молодого семейства шумел, что ему мешало. Изначально сосед обмазывал ручку двери разными неприятными субстанциями.

Но в итоге он решил использовать ртуть против молодой пары.

Напомним, "крот" ФСБ крупно подставил российских кураторов в Харькове.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что неадекват с ножницами устроил кошмар в магазине Харькова.