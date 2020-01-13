Большое семейство Геннадия Кернеса отлично отдохнуло на новогодние праздники, причем как сам градоначальник Харькова, так и его дети

Сын мэра Даниил Привалов и его пасынок Родион Гайсинский решили не отставать от родителей и провести праздники красиво и подальше от Украины.

Как передает KHARKIV Today, возлюбленные Даниила и Родиона засветили фото роскошного отдыха за границей.

Так, супруга Привалова Юлия на своей странице выложила в Instagram фото с мужем из итальянского курорта в городе Мерано. Пара проживала в отеле Palace Merano Espace Henri Chenot, где стоимость номера – от 500 до 1800 евро в сутки.

Фишка курорта в том, что здесь гостям предлагают оздоровиться и насладиться SPA-процедурами.

На снимках пара позирует в основном за столом или в обеденных халатах.

«И вот я приехала в Мерано, чтобы: 1) сдать анализы 2)смена картинки 3)отвлечься от всех домашних дел 4)здесь офигенный спа 5) вдохновиться новыми рецептами и реализовать их в yaro 6)здесь есть классный целый этаж с нетрадиционным подходом. К сожалению, я не застала в этот раз доктора, ради которой готова приезжать и закрывать глаза на недостатки клиники, но хорошо, что здесь есть ее последователи», – рассказала подписчикам Привалова, которая является автором системы питания Yaro, основанной на вегетарианстве.

Кстати, тут же, в Мерано, отдыхали Геннадий Кернес с гражданской супругой Оксаной Гайсинской и друзьями.

А вот у пасынка чиновника, Родиона, отдых был куда активнее и разнообразнее. Вместе со своей возлюбленной Анной Егиаз парень рванул в Бразилию. Первое фото с отдыха появилось на странице девушки еще 30 декабря.

Судя по снимкам, пара путешествовала к водопадам Игуасу, летала на параплане, бродила по трущобам, дегустировала местную кухню и наслаждалась пейзажами.

Родион даже успел спасти ленивца, который застрял в рельсах.

Ранее мы писали, что Кернес вернулся из Италии, куда летал чартерным рейсом на отдых. Итальянскими каникулами он наслаждался со 2 по 10 января.

Напомним, сын Кернеса сорвался с огромной высоты.

Как сообщала Politeka, пасынок Кернеса сорвал крупный куш, харьковчан поставили перед фактом.

Также Politeka писала, что сын Кернеса похвастался роскошным путешествием.