Мэр Харькова Геннадий Кернес вернулся с отдыха в Италии на частном самолете

В пятницу около 18 часов вечера в международном аэропорту «Харьков» приземлился частный самолет Cessna 560XLS Citation Excel+, прибывший из итальянского города Больцано. На его борту находился мэр Харькова с гражданской женой Оксаной Гайсинской и друзьями.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Со ссылкой на ресурс Flightaware, журналисты информируют, что судно вылетело из Италии в 14:17 и уже в 18:01 приземлилось в Харькове.

Чиновника и его приближенных у терминала встречала охрана на четырех автомобилях. В частности, в половине шестого на территорию летного поля приехал автобус, в котором Кернес передвигается после ранения. По информации издания, авто для мэра на взлетную полосу пустили по личному распоряжению бизнесмена Александра Ярославского.

На отдых градоначальник улетел утром 2 января, отбыв городские новогодние праздники и поздравив харьковчан. Новый год Кернес встречал с Ярославским.

«Оба раза для поездки Кернес воспользовался чартерными самолетами, которые "прописаны" в Сербии. Чтобы отвезти Кернеса и компанию на курорт, пилоты прилетали из Белградского аэропорта имени Николы Теслы и туда же возвращались, выполнив полет», – пишет ресурс.

Самолет рассчитан на восьмерых пассажиров и двух членов экипажа.

Ссылаясь на открытые источники, журналисты сообщили, что аренда судна, которое принадлежит компании AirPink, стоит от шести тысяч долларов в час. Таким образом только дорога обошлась мэру Харькова в 36 тысяч долларов (864 тысячи гривен) Годовой доход Кернеса, согласно его декларации, на посту мера города составил 851 370 гривен

Кроме Гайсинской и Кернеса, чартером прилетели охранник Олег Гуменюк, который помогает чиновнику передвигаться в кресле, и еще один охранник Олег Шаповал. Также там был Олег Гончар — соучредитель ООО "Паркинг +", которое регулярно выигрывает тендеры на ремонт дорог в Харькове, Роберт Тедеев — брат спортсмена и экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева, и Роман Роменский, который, предположительно, является лечащим врачом Кернеса.

По информации программы «Схемы: коррупция в деталях», зимний отпуск Кернес и Ко, который длился со 2 по 10 января, провели в пятизвездочном отеле Palace Merano, который находится в небольшом итальянском городке в получасе езды от Больцано.

Сутки проживания здесь стоят от 300 евро. Самый дорогой номер Imperial Suite Sissi с двумя спальнями – 1800 евро за ночь.

Напомним, Кернес открестился от гражданской жены, любовь прошла.

Как сообщала Politeka, пасынок Кернеса сорвал крупный куш, харьковчан поставили перед фактом.

Также Politeka писала, что сын Кернеса похвастался роскошным путешествием.