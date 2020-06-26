В Харькове сделали выбор не в пользу отечественного производителя

Китайская компания CRRC Tangshan показала, как будут выглядеть поезда, которые планируется поставить харьковскому метрополитену

Соответствующие фотографии появились на странице предприятия в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Согласно предоставленной информации, Харьков закупит восемь поездов, а также запчасти, инструменты и вспомогательные услуги для системы метро.

Каждый поезд состоит из пяти вагонов, его длина — 96 метров. Максимальная скорость — 80 км/час. В оформлении будут использоваться серый, фиолетовый, желтый и синие цвета.

Тендер на закупку поездов метро за деньги Европейского инвестиционного банка КП «Харьковский метрополитен» объявило еще в прошлом году. За право изготовить восемь новых пятивагонных поездов для второго по величине города Украины боролись китайская компания CRRC и Крюковский вагоностроительный завод. Цена кременчугского производителя превышала предложенную конкурентом менее чем на процент, и поэтому украинский завод остался за бортом.

После объявления результатов тендера КВСЗ направил жалобу в тендерный комитет, предложив пересмотреть решение, а также жалобу в штаб-квартиру Европейского банка в Люксембурге.

Ранее мы писали о том, что за месяцы простоя из-за карантина убытки метрополитена в Харькове достигли сотен миллионов гривен.

По словам генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина, за время карнатина не был уволен ни один сотрудник, а из 2,3 тыс людей, которые работают на предприятии, в отпуск по собственному желанию были отправлены около 400 человек. Подавляющее большинство из них те, кто не мог добраться до работы из-за ограничения работы общественного транспорта.

Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.

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