В понедельник 25 мая в половине шестого утра в Харькове возобновит работу метрополитен

Об этом на своей странице в Фейсбук официально заявил мэр Харкова Геннадий Кернес, передает Politeka.net.

Основания для запуска метро после более чем двух месяцев простоя – ослабление карантина и постановление Кабинета министров Украины.

«Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня», – подчеркнул градоначальник и попросил оставить под публикацией комментарии с предложениями по улучшению работы общественного транспорта.

Ранее в МОЗ заявили, что Харьковская область входит в перечень регионов, где можно вводить новые послабления с 22 мая. Она соответствует всем трем критериям, установленным правительством 20 мая: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием.

Так, что касается инцидентности, то есть среднего количества случаев COVID-19 за последнюю неделю на 100 тысяч населения, то он должен составлять меньше 12 человек, а на Харьковщине этот показатель 5,19.

Загруженность коек с пациентами с вирусом не должна превышать 50% от их количества. В региона она составляет 2,97%.

Третий критерий – количество проведенных тестов (ПЦР и ИФА), что должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней, на Харьковщине - 13,67.

Исходя из этого, в Минздраве определили Харьковскую область как готовую к переходу на второй этап смягчений карантина.

Напомним, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.

Как сообщала Politeka, проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.