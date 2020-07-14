Кандидат пока только один, но очень напористый!

До местных выборов еще несколько месяцев, однако весь Харьков уже усеян бордами, плакатами и баннерами

О перспективах того, кто станет городским головой города-миллионника, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Павел Федосенко.

«Я бы рад ошибаться, но похоже на то, что Кернес снова станет мэром. Не удивлюсь, если даже побьет свой прошлый рекорд», – отметил он.

Такой прогноз имеет под собой весьма веские основания, поскольку всерьез никто не настроен составить конкуренцию двукратному мэру Харькова.

«Чтобы завалить ГАКа, нужно было начинать пять лет назад. Строить кампанию, выходить в публичную плоскость, повышать узнаваемость, работать над позиционированием, вкладывать деньги. А еще наживать себе врагов и проблем, да. Малой кровью тут не обойдешься», – резюмирует автор.

По факту же за три месяца до выборов никаких кандидатов, кроме Кернеса, не видно и не слышно:

«Что видим по факту за три месяца до выборов? Пустота. Тотальное ничто. Ау, кандидаты? Вы где? Выскочите из засады в сентябре, промямлите что-то про альтернативу».

Ранее Кернес заявлял, что никому не позволит «откусить голоса» избирателей и заверил всех в том, что любит Харьков и имеет громадье планов на третий срок, среди которых завершение баснословно дорогой реконструкции зоопарка, постройка дороги на Салтовку и тому подобное.

Мы писали о том, что борды с рекламой партии Кернеса заполонили дороги вокруг Харькова. Причем лицезреть портрет мэра можно практически каждые сто метров.

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.