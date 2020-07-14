До местных выборов еще несколько месяцев, однако весь Харьков уже усеян бордами, плакатами и баннерами
О перспективах того, кто станет городским головой города-миллионника, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Павел Федосенко.
«Я бы рад ошибаться, но похоже на то, что Кернес снова станет мэром. Не удивлюсь, если даже побьет свой прошлый рекорд», – отметил он.
Такой прогноз имеет под собой весьма веские основания, поскольку всерьез никто не настроен составить конкуренцию двукратному мэру Харькова.
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«Чтобы завалить ГАКа, нужно было начинать пять лет назад. Строить кампанию, выходить в публичную плоскость, повышать узнаваемость, работать над позиционированием, вкладывать деньги. А еще наживать себе врагов и проблем, да. Малой кровью тут не обойдешься», – резюмирует автор.
По факту же за три месяца до выборов никаких кандидатов, кроме Кернеса, не видно и не слышно:
«Что видим по факту за три месяца до выборов? Пустота. Тотальное ничто. Ау, кандидаты? Вы где? Выскочите из засады в сентябре, промямлите что-то про альтернативу».
Ранее Кернес заявлял, что никому не позволит «откусить голоса» избирателей и заверил всех в том, что любит Харьков и имеет громадье планов на третий срок, среди которых завершение баснословно дорогой реконструкции зоопарка, постройка дороги на Салтовку и тому подобное.
Мы писали о том, что борды с рекламой партии Кернеса заполонили дороги вокруг Харькова. Причем лицезреть портрет мэра можно практически каждые сто метров.
Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.
Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.
Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.