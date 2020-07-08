В борьбе за кресло все средства хороши!

В Харькове предвыборная агитация идет полным ходом

Огромные баннеры с рекламой мэра «Блок Кернеса – Успешный Харьков» появились на городских многоэтажках, а борды «размножились» по городу и близлежащим районам, передает Politeka.net.

Этого оказалось недостаточно, и теперь кандидатуру Кернеса на третий срок продвигают на более низких высотах.

По информации телеграмм-канала «ТРУХА», плакаты с рекламой политсилы ГАКа носят по торговым точкам, что вызвало немалое возмущение.

«Это какое-то безобразие! Разносят по киоскам плакаты с Кернесом. И принудительно заставляют вешать на входную дверь, иначе будут выписывать штраф! Сегодня сказали, что кто-то будет ездить проверять. Будут ездить по ул. Киргизской», – пишут харьковчане.

«Вот и раскрыт секрет «массовой любви». Люди вешают икону бога, лишь бы их не штрафовали!! Это уже диктатура какая-то🤔», – резюмируют администраторы канала.

Как известно, Геннадий Кернес решил побороться за кресло мэра Харькова третий раз подряд. О своем намерении участвовать в местных выборах он заявил еще в прошлом году.

Среди целей, которые чиновник очертил для себя в случае переизбрания, он назвал сразу несколько приоритетных:

«Мне нужно завершить крупномасштабные проекты. В том числе построить метро, зоопарк, построить дорогу. Сейчас с Ярославским решаем, чтобы был «Технополис». Очень крупный проект. Харьков - город ученых, и это якорный проект для стратегии развития города до 2030 года».

При этом Кернес не боится конкуренции на выборах, заявив, что любит свой город и «никому не даст откусить голоса».

Напомним, Кернес внезапно оправдал "референдум" 2014 года в Крыму.

Как сообщала Politeka, Кернес похвастался, как катком "давит" своего главного врага.

Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.