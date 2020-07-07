От ответа на вопрос о законности российской власти на полуострове мэр ушел

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает референдум в Крыму в 2014 году законным

Об этом он заявил в одном из своих недавних интервью, передает NewsRoom.

Чиновник пояснил, что сбежавший впоследствии президент Украины Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в государстве и провести встречу в одном из городов на востоке или на юге страны.

Кернес считает, что Крым «никому не нужен был».

«Крымчане провели свой референдум. Они имели право проводить референдум, согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика. Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», – подчеркнул он.

Когда у Кернеса спросили, насколько законным был переход полуострова под власть Российской Федерации, он отказался комментировать этот момент, однако назвал Крым украинской территорией.

Ранее мы писали о том, что одиозного чиновника Харьковского горсовета, которого подозревали в госизмене, суд освободил из-под стражи.

Речь идет о заместителе директора Департамента семьи, молодежи и спорта Семене Хмельницком, которого подозревали в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ.

Сотрудники Службы безопасности Украины в результате длительной спецоперации разоблачили чиновника мэрии Харькова, который в 2017 году был завербован на территории России кадровым сотрудником ФСБ РФ полковником Александром Ушаковым.

Напомним, Кернеса в особом наряде выставили на аукцион.

Как сообщала Politeka, Кернес внезапно "обзавелся" женой.

Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.