Мэр Харькова Геннадий Кернес считает референдум в Крыму в 2014 году законным
Об этом он заявил в одном из своих недавних интервью, передает NewsRoom.
Чиновник пояснил, что сбежавший впоследствии президент Украины Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в государстве и провести встречу в одном из городов на востоке или на юге страны.
Кернес считает, что Крым «никому не нужен был».
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«Крымчане провели свой референдум. Они имели право проводить референдум, согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика. Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», – подчеркнул он.
Когда у Кернеса спросили, насколько законным был переход полуострова под власть Российской Федерации, он отказался комментировать этот момент, однако назвал Крым украинской территорией.
Ранее мы писали о том, что одиозного чиновника Харьковского горсовета, которого подозревали в госизмене, суд освободил из-под стражи.
Речь идет о заместителе директора Департамента семьи, молодежи и спорта Семене Хмельницком, которого подозревали в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ.
Сотрудники Службы безопасности Украины в результате длительной спецоперации разоблачили чиновника мэрии Харькова, который в 2017 году был завербован на территории России кадровым сотрудником ФСБ РФ полковником Александром Ушаковым.
Напомним, Кернеса в особом наряде выставили на аукцион.
Как сообщала Politeka, Кернес внезапно "обзавелся" женой.
Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.