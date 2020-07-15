Крюковский завод показал поезда-трубы для харьковского метро

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Тендер на поставку поездов-труб для харьковского метро выиграла китайская компания, но Крюковский вагоностроительный завод не согласен с результатами тендера и подал жалобу, чтобы оспорить данное решение.

"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в Украине производителем поездов метро и имеет реальный опыт поставки указанной продукции как для Киевского, так и для Харьковского метрополитена", – заявили на предприятии.

Завод предлагает собрать для Харькова поезда с характеристиками, практически не отличающимися от тех, которые предложили китайские производители. Перемещение пассажиров из вагона в вагон также будет свободным – через герметичные переходы.

На заводе утверждают, что тендер прошел с нарушениями и надеются на пересмотр его результатов.

"КВСЗ надеется на то, что жалоба, направленная в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка по поводу нарушений, выявленных в ходе проведения тендера, будет рассмотрена, а решение тендера пересмотрено. Информация о том, что у китайской компании CRRC есть поезд метро для Украины с более современным внешним видом и внутренним интерьером по сравнению с конкурентами, вызывает сомнение. Тем более что компания CRRC не имеет опыта поставки своей продукции на территории стран СНГ", – сообщили на предприятии.

Также пресс-служба опубликовала визуализацию вагонов метро, которые готовы собирать для харьковской подземки.

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