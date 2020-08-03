Украинское предприятие просчитало все расходы на обслуживание и озвучило впечатляющие цифры

Страсти вокруг тендера на закупки китайских поездов для харьковского метрополитена разгорелись в Харькове с новой силой

В этот раз украинский производитель, который участвовал в конкурсе на поставку поездов, Крюковский вагоностроительный завод, обвинил харьковские власти в том что они предоставили неправдивую информацию, сообщив, что Европейский инвестиционный банк утвердил решение Харьковского метрополитена о победителе тендера.

Об этом сообщает KHARKIV Today.

По информации предприятия, в банке подчеркнули, что участие финучреждения в рассмотрении процедуры закупок ограничивается только проверкой выполнения условий финансирования.

«А полную ответственность за процедуру закупок в рамках проекта несет заказчик — Харьковский метрополитен», – заявили в Европейском инвестиционном банке.

Выяснились и другие интересные моменты. Так, по утверждениям кременчугского завода, обслуживание украинских поездов для метро в шесть раз дешевле китайских, хотя источники в Харькове сообщали, что китайское обслуживание в два раза дешевле.

«Уже через год эксплуатации китайский проект в Харькове станет суммарно дороже, чем украинский. А за срок эксплуатации мэрия КП «Харьковский метрополитен» за счет налогоплательщиков Харьковского региона переплатят китайцам только за обслуживание и ремонты их поездов 43,2 миллиона евро», – подсчитали на КВСЗ.

Более того, на заводе утверждают, что технические характеристики китайских поездов не соответствуют указанным в тендерной документации:

«Китайский производитель даже не пытался ознакомиться с украинскими стандартами, которые никогда не получал у украинского разработчика с целью ознакомления, чтобы иметь право утверждать о возможности их выполнения».

Кременчужане также указали на тот момент, что отчет тендерного комитета Харьковского метрополитена был с ошибкой, что признали в Европейском инвестиционном банке, и его пришлось переписывать.

Напомним, Харьков закупит восемь поездов, а также запчасти, инструменты и вспомогательные услуги для системы метро у китайской компании CRRC Tangshan.

Каждый поезд состоит из пяти вагонов, его длина — 96 метров. Максимальная скорость — 80 км/час. В оформлении будут использоваться серый, фиолетовый, желтый и синие цвета.

Мы также писали о том, что сотрудники метрополитена начали бастовать против невыплаты зарплаты, которую они не видели с марта. По информаии СМИ, предприятие задолжало людям по 30-40 тысяч гривен.

В руководстве объяснили, что трудные времена спровоцированы карантином. Из-за длительного простоя, а затем ограничений пассажиропоток рухнул в два раза, поэтому упали и доходы предприятия.

Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.

Как сообщала Politeka, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.