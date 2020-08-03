Страсти вокруг тендера на закупки китайских поездов для харьковского метрополитена разгорелись в Харькове с новой силой
В этот раз украинский производитель, который участвовал в конкурсе на поставку поездов, Крюковский вагоностроительный завод, обвинил харьковские власти в том что они предоставили неправдивую информацию, сообщив, что Европейский инвестиционный банк утвердил решение Харьковского метрополитена о победителе тендера.
Об этом сообщает KHARKIV Today.
По информации предприятия, в банке подчеркнули, что участие финучреждения в рассмотрении процедуры закупок ограничивается только проверкой выполнения условий финансирования.
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«А полную ответственность за процедуру закупок в рамках проекта несет заказчик — Харьковский метрополитен», – заявили в Европейском инвестиционном банке.
Выяснились и другие интересные моменты. Так, по утверждениям кременчугского завода, обслуживание украинских поездов для метро в шесть раз дешевле китайских, хотя источники в Харькове сообщали, что китайское обслуживание в два раза дешевле.
«Уже через год эксплуатации китайский проект в Харькове станет суммарно дороже, чем украинский. А за срок эксплуатации мэрия КП «Харьковский метрополитен» за счет налогоплательщиков Харьковского региона переплатят китайцам только за обслуживание и ремонты их поездов 43,2 миллиона евро», – подсчитали на КВСЗ.
Более того, на заводе утверждают, что технические характеристики китайских поездов не соответствуют указанным в тендерной документации:
«Китайский производитель даже не пытался ознакомиться с украинскими стандартами, которые никогда не получал у украинского разработчика с целью ознакомления, чтобы иметь право утверждать о возможности их выполнения».
Кременчужане также указали на тот момент, что отчет тендерного комитета Харьковского метрополитена был с ошибкой, что признали в Европейском инвестиционном банке, и его пришлось переписывать.
Напомним, Харьков закупит восемь поездов, а также запчасти, инструменты и вспомогательные услуги для системы метро у китайской компании CRRC Tangshan.
Каждый поезд состоит из пяти вагонов, его длина — 96 метров. Максимальная скорость — 80 км/час. В оформлении будут использоваться серый, фиолетовый, желтый и синие цвета.
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В руководстве объяснили, что трудные времена спровоцированы карантином. Из-за длительного простоя, а затем ограничений пассажиропоток рухнул в два раза, поэтому упали и доходы предприятия.
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