Конкурент пропонував авто дорожче на кілька тисяч

У харківській мерії, схоже, визначилися, у кого купувати елітний катафалк для потреб Харкова

Договір з постачання VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse комунальне підприємство «Ритуал» планує укласти з ТОВ «Престиж Авто Харків», повідомляє Харківський антикорупційний центр.

За автомобіль, який буде везти жителів міста в останню путь, планують заплатити 5,12 млн. гривень, що еквівалентно сумі у 184 тис. доларів.

Як виявилося, фірма, де купуватимуть машину, належить депутату Харківської міськради та другу мера Геннадія Кернеса Ігорю Аріху. Її співвласниками також є брат депутата Дмитро Аріх і син Денис. Керує нею помічник Ігоря Аріха Іван Гуляєв.

Конкурентом на аукціоні в ТОВ "Престиж Авто Харків" було львівське ТОВ "Імпері Моторз», яке запропонувало поставити такий же Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse, але на чотири тисячі дорожче.

За інформацією розслідувачів, Ігор Аріх є одним з головних бенефіціарів «кооперативної схеми» роздачі безкоштовно у власність землі у Харкові протягом 2008-2016 років.

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