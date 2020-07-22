Конкурент предлагал авто дороже на несколько тысяч

В харьковской мэрии, похоже, определились, у кого покупать элитный катафалк для нужд Харькова

Договор по поставке VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse коммунальное предприятие «Ритуал» планирует заключить с ООО «Престиж Авто Харьков», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

За автомобиль, который будет везти жителей города в последний путь, планируют заплатить 5,12 млн. гривен, что эквивалентно сумме в 184 тыс. долларов.

Как оказалось, фирма, где будут покупать машину, принадлежит депутату Харьковского горсовета и другу мэра Геннадия Кернеса Игорю Ариху. Ее совладельцами также являются брат депутата Дмитрий Арих и сын Денис. Руководит ею помощник Игоря Ариха Иван Гуляев.

Конкурентом на аукционе в ООО "Престиж Авто Харьков" было львовское ООО "Импери Моторз», которое предложило поставить такой же Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse, но на четыре тысячи дороже.

По информации расследователей, Игорь Арих является одним из главных бенефициаров «кооперативной схемы» раздачи бесплатно в собственность земли в Харькове в течение 2008-2016 годов.

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Напомним, харьковская подземка "потеряла" половину пассажиров.

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