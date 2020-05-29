Далеко не каждый город может себе позволить такие покупки

У Кернеса решили раскошелиться на катафалк за пять миллионов гривен

Коммунальное предприятие «Ритуал» Харьковского городского совета объявило тендер на закупку катафалке ожидаемой стоимостью 5,12 миллионов гривен, передает «Харьковский антикоррупционный центр» на своей странице в социальной сети Фейсбук.

При этом официальная прибыль предприятия за весь прошлый год составила лишь миллион гривен, а в 2018 году – чуть больше 900 тысяч.

В тендерной документации на сайте публичных закупок «ProZorro» указывается, что катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса (к примеру, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF и т.д.) 2020 выпуска.

Поставить ВИП-катафалк должны до 15 сентября 2020 года.

По информации журналистов «Слідство.Інфо», автомобиль, в котором харьковчан будут провожать в последний путь, должен обязательно быть оборудован подушками безопасности на водителя и переднего пассажира, а также иметь боковые подушки безопасности – шторки, систему контроля мертвых зон (специальные датчики, предупреждать водителя об опасности со стороны так называемых «слепых зон») камера обзора при движения задом на 360 градусов, автоматическое затемнение для внешних и внутренних зеркал, безключевой вход и запуск двигателя.

Кроме того, катафалк должен содержать подключение мобильного телефона для беспроводного соединения, электронный климат-контроль и сигнализацию.

Самое интересное, что харьковский катафалк рискует стать самым дорогим. Например, в Краматорске в прошлом году купили Volkswagen Crafter 2014 выпуска за 998 тысяч гривен, а в Черкассах в апреле этого года на похоронный автомобиль Hyundai H350 потратили 1,4 млн. грн.

Новость об очередной щедрости горсовета вызвала предсказуемую реакцию в комментариях.

«ВИП-катофалк – то для лохов! Для реальных пацанов пора строить ПИРАМИДЫ!», «Они этот мерин за месяц отобьют...», «Пусть наладят изготовление гробов с карманами», «Какая нах*р разница! Только на том свете все одинаковы - богат ты или беден!», – пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что за три года на ремонт медицинских учреждений Харькова потратили 304,7 млн. гривен, заключив 687 договоров. При этом в реале на ремонты потратили еще меньше: по данным ProZorro, только 86,2 млн. из этой суммы уже уплатили подрядчикам. Парадокс в том, что это меньше, чем стоимость двух фонтанов с обезьянами.

Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.

Как сообщала Politeka, чиновников Кернеса массово пакуют правоохранители.

Также Politeka сообщала, что фирмами-«прокладками» чиновников мэрии Харькова заинтересовались иностранные расследователи.