На что только не пойдешь ради победы

Политсила харьковского мэра «Блок Кернеса – Успешный Харьков» попала в весьма неприятную ситуацию

Представители блока решили передать гуманитарную помощь ветерану в Краснокутском районе якобы от политической силы, однако на коробках отчетливо виднелись эмблемы Красного Креста.

На это обратил внимание депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, о чем сразу же написал в Фейсбуке.

«Видел-видел, но такого не видел. Жительнице Краснограда Харьковской области представители «Блока Кернеса - Успешная Харьковщина» передали гуманитарную помощь. И все бы ничего, но гуманитарка эта - с наклейками от Красного Креста. Еще раз - в Харьковской области от имени блока Кернеса развозят гуманитарку от Красного Креста. Геннадий Кернес, неужели все сбережения ушли на борды, что теперь приходится «левачить» чужой гуманитаркой?», – написал он на своей странице в Фейсбуке, добавив фотографии с гуманитаркой, а также отчет блока Кернеса об «удачной» помощи ветерану.

Как передает KHARKIV Today, в Красном Кресте уже отреагировали на такой прецедент.

«Красный Крест Украины является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, цели и задачи которой имеют исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы оказывать помощь людям, которые больше всего в этом нуждаются. В своей деятельности мы придерживаемся нейтральности, то есть мы вне политики и не поддерживаем политические партии», – заявили представители организации и попросили сообщать о нарушениях основных принципов их деятельности, отправив письмо по электронному адресу [email protected] или обращаться на официальную страницу в Facebook.

Ранее мы рассказывали, что, кроме бордов, баннеров и плакатов с изображением Кернеса, которые настоятельно рекомендуют вешать на дверях магазинов и киосков, в городе появилась еще одна локация, где агитируют голосовать за «Блок Кернеса – Успешный Харьков».

В этот раз ради пиара пожертвовали нобелевским лауреатом Львом Ландау, вернее, его изображением. Соответствующие фотографии опубликовали на странице Харьковского антикоррупционного центра в Фейсбуке.

Мы также писали, что в сети показали, как с годами Геннадий Кернес менял свои политические убеждения: от Партии Регионов до блока имени себя.

Напомним, в Харькове агитация за Кернеса вышла на новый уровень.

Как сообщала Politeka, Кернес похвастался, как катком "давит" своего главного врага.

Также Politeka писала, что журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.