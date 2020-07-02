Чем ближе выборы, тем больше старых новых лиц

«Мультяшный» Геннадий Кернес заполонил улицы Харькова

Чем ближе местные выборы, тем активнее агитация. Так, по всему городу появились огромные баннеры с рекламой блока Кернеса, передает Politeka.net со ссылкой на группу «солнцеЛикий Харьков».

Очевидцы публикуют фотографии с рекламой партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков». Причем огромные баннеры украшают здание бывшего мясокомбината, фасады домов, скверы и парки.

По информации издания KHARKIV Today, «БЛОК КЕРНЕСА — УСПІШНИЙ ХАРКІВ» зарегистрирован 17 октября 2019 года. Ранее это была партия «УНІТАРНА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА»

«Если раньше местом регистрации был Киев, улица маршала Тимошенко, то теперь — Харьков, улица Короленко, 12. Партию под старым брендом возглавлял некто Александр Кудин — совершенно не медийный человек, который также значится среди учредителей «Комитета защиты интересов киевлян». Ему на смену в Блок Кернеса пришел такой же «ноунейм» Вячеслав Олегович Орлов. В Харькове нам удалось найти только одного человека с такими ФИО — молодого футболиста 1995 года рождения. Имеет ли он отношение к блоку Кернеса, непонятно», – пишут журналисты.

О своем намерении побороться за кресло городского головы Геннадий Кернес заявил еще в прошлом году. Партия «Доверяй делам» была на слуху постоянно, но, видимо, не оправдала надежд, и теперь на арене появилось новое название.

Кто составит конкуренцию многолетнему руководителю мэрии от партии «Слуга народа» на местных выборах, пока остается загадкой.

Ранее мы писали, что борды с рекламой партии Кернеса заполонили дороги вокруг Харькова. Причем лицезреть портрет мэра можно практически каждые сто метров.

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.