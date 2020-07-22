Количество пассажиров Харьковского метрополитена сократилось практически наполовину
Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на информацию ГУ статистики в Харьковской области
Так, за шесть месяцев 2020 года всеми видами на Харьковщине было перевезено 159, 6 млн пассажиров, что составляет 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Железнодорожным транспортом перевезено 70 млн. пассажиров (-55,3%), автомобильным – 23,3 млн. человек (-49,6%).
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По словам специалистов, перевозки в троллейбусах сократились на 29,2%, в трамваях - на 19,3%, в метрополитене - на 49,4%.
Ранее мы писали о том, что КП «Харьковский метрополитен» задолжал по несколько десятков тысяч зарплаты своим сотрудникам. Поэтому люди, которым зарплату не платят с марта, вышли на акцию протеста.
Около полусотни работников предприятия собрались 10 июля на платформе станции «Московский проспект», требуя отдать им честно заработанные деньги.
В свою очередь на предприятии четырехмесячную задержку зарплаты списали на карнатин. Мол, из-за вынужденного простоя метрополитен не получал доходов, а следовательно, и платить зарплату сотрудникам было не из чего.
По словам заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Владислава Теренкова, пассажиропоток метрополитена сократился наполовину по сравнению с 2019 годом, а доходы упали в два раза. Поэтому тех денег, которые сейчас зарабатывает предприятие, не хватает ни на обслуживание, ни на объемные виды ремонта подвижного состава, эскалаторного хозяйства и путей.
Напомним, Кернес похвастался, как катком "давит" своего главного врага.
Как сообщала Politeka, в харьковском метро появятся китайские поезда.
Также Politeka писала, что вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.