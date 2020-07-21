Радость от долгожданного ремонта улицы могут напрочь испортить мелкие нюансы и недоделы
Какие именно, показал на примере одного из таких ремонтов харьковчанин Артем Бойко, опубликовав видеоразбор работ в группе «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук.
На записи – улица в спальном районе Харькова, капитально отремонтированная примерно месяц назад. На первый взгляд все отлично: новый асфальт, новый бордюр, чисто.
Однако это – лишь первое впечатление.
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Автор видео показывает, как ремонтники сделали забортовку. По другую сторону бордюра остались кучи земли и строительного мусора, который никто даже не подумал убрать, а борты закрыть.
«Большой вопрос к приемщикам: как могли принять в таком состоянии дорогу и борты? Я более чем уверен, что деньги уже были уплачены за эти работы, и большой вопрос возникает по поводу качества проведенных работ», – отмечает Бойко.
Второй момент, на который житель города обратил внимание, – качество укладки бордюров, особенно на повороте. Как видно на кадрах, между бордюрными камнями есть щели.
«Существует технология подрезки бортов, если они идут на изгибе. К чему оставлять такие щели? Зимой сюда попадет вода и лед, и это все разорвет. Соответственно, дорожное полотно придет в негодность. Для приличия хотя бы цементным раствором затерли. Ну что это за п**нография?», – негодует автор.
Он также обратил внимание на некачественную укладку асфальта вокруг люков, которых на участке два, а также на то, что в некоторых местах асфальт не утрамбован, как следует, из-за чего светит «порами».
«Дорожные работы на три с минусом», – подписал видео Бойко.
Напомним, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.
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